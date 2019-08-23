Энергетиков спустили со склона

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая отказала ПАО «Т Плюс» в обращении взыскания на имущественный комплекс горнолыжного центра в Губахе, одного из крупнейших на Урале. Энергетики указывали, что администрация города задолжала им более 34 млн руб. Но в итоге суд счел, что стоимость имущества, которая составляет более 130,9 млн руб., несоразмерна объему просроченной задолженности. Эксперты считают, что лучший вариант для истца — найти другое имущество, на которое можно обратить взыскание.



Как следует из документов суда, в общей сложности истец просил обратить взыскание на 14 объектов недвижимости. Среди них: земельный участок 881,7 тыс. кв. м, здание гостиницы площадью 484 кв. м, здание административного центра площадью 1396 кв. м, нижняя станция подъемника, буксирно-канатная дорога и ряд нежилых зданий. Свои требования энергетики обосновывали тем, что еще в 2013 году с администрации Губахинского района в пользу МУП «Тепловые сети» было взыскано более 31,2 млн руб. С тех пор район стал Губахинским городским округом, а правопреемником МУПа стали структуры «Т Плюс». 15 июня прошлого года УФССП по Пермскому краю возбудило исполнительное производство с целью взыскания долга. Позже было возбуждено аналогичное производство о взыскании еще более 4 млн руб. На конец декабря прошлого года общая сумма задолженности по исполнительным документам составляла более 33,4 млн руб. По данным ЕГРП, собственником имущества курорта является городской округ Губаха. В 2015 году оно было передано в концессию ООО «Карусель-Сити». В сентябре прошлого года на имущество был наложен арест.

ООО «Карусель-Сити» зарегистрировано в 2011 году. Бенефициаром общества является пермский бизнесмен Рашид Габдуллин. Чистая прибыль по итогам 2017 года — более 13,355 млн руб. Горнолыжный центр «Губаха» является одним из крупнейших на Урале, представляет собой 18 трасс протяженностью от 100 до 2,6 тыс. м с максимальным перепадом высот 310 м.

С иском энергетиков муниципалитет и концессионер не согласились. Представители администрации в отзыве указали, что в законе отсутствует специальная норма, по которой допускалось бы обращение взыскания на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Кроме того, в собственности администрации есть другое имущество, изъятие которого, согласно ФЗ «Об исполнительном производстве», является приоритетным. Чиновники считают также, что требования энергетиков являются неправомерными, поскольку речь идет о рекреационных объектах.

В итоге суд решил, что исковые требования «Т Плюс» удовлетворению не подлежат. Как указано в решении, в первую очередь взыскание должно обращаться на движимое имущество, которое не участвует в производстве товаров и услуг, во вторую — на имущественные права, в третью — на недвижимость, которая также не задействована в производстве и оказании услуг. Изъятие имущества, задействованного в производстве и услугах, возможно лишь в четвертую очередь. Арбитраж также отметил, что все эти имущественные объекты находятся на одном земельном участке и являются функционально связанными между собой объектами, входящими в единый комплекс горнолыжного центра «Губаха». При этом земельный участок и курорт находятся в рекреационной зоне, что делает невозможным его изъятие из муниципальной собственности.

Суд отметил также, что кадастровая стоимость только одного земельного участка составляет свыше 130,9 млн руб., тогда как задолженность администрации — более 33,4 млн руб. «Обращение взыскания на спорное имущество несоразмерно задолженности муниципального образования перед истцом по исполнительному производству»,— говорится в решении.

Решение первой инстанции энергетики пытались обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. ПАО «Т Плюс» указывало, что эти объекты не могут составлять единый имущественный комплекс, так как зарегистрированы в ЕГРП как самостоятельные объекты. Кроме того, из представленных ответчиком документов не следует, что эти земли имеют рекреационное назначение. Но в итоге в удовлетворении жалобы было отказано.

Ключевой момент в данном споре — это неравнозначность стоимости имущества, на которое истец попытался обратить взыскание, размеру просроченной дебиторской задолженности, считает партнер международного центра защиты прав Globallaw, адвокат Илья Красилов. Он также отмечает, что все объекты, на которые претендует «Т Плюс» функционально связаны между собой, потому что такова специфика горнолыжного спорта. «Лучший вариант для истца — поискать другие объекты, принадлежащие муниципалитету, на которые может быть обращено взыскание»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Астахов