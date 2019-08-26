Владимир Киреенко: международный тренд в недвижимости life&work продолжает развиваться в Москве

Comcity – проект комплексного освоения территории на юго-западе Москвы рядом со станцией метро «Румянцево». Строительство ведется на площади 45 га в несколько фаз. В 2012 году началась реализация первой фазы – «Альфа», в 2014-м она была введена в эксплуатацию. Это офисный парк класса А общей площадью 185 000 кв. м, с торговой галереей и паркингом на 2 500 машино-мест, а также собственной благоустроенной территорией. Компания PPF Real Estate Russia продолжает развивать Comcity: сейчас проектируются следующая фаза офисных площадей (91 000 кв. м) и жилой комплекс (130 000 кв. м). О текущей ситуации и планах развития проекта Comcity рассказал CEO проекта Владимир Киреенко.

— Первая очередь проекта Comcity стала одной из самых успешных на рынке, расскажите о ваших достижениях.

— Сегодня наш офисный парк живет активной жизнью. Каждый день на работу приезжает более 10 тыс. человек, и мы делаем все возможное, чтобы их пребывание у нас было максимально комфортным.

Несомненно, Comcity вошел в число лучших офисных проектов Москвы последних лет. С момента открытия в октябре 2014 года команда Comcity получила много профессиональных наград и признание экспертов рынка недвижимости. Мы очень гордимся, что Comcity является обладателем международного экологического сертификата LEED с оценкой Gold. Он присуждается за зеленое строительство в соответствии с международными стандартами.

— Какие арендаторы работают в офисном парке? Есть ли еще вакантные площади?

— На сегодняшний день офисный парк Comcity полностью сдан. У нас отличная профессиональная команда, которая привлекла в проект крупные международные и российские компании. Среди них — ПАО «Ростелеком», Tele2, Coca-Cola HBC, 3M, Oracle, Orion Group, Spectrum Brands, ГК «Систематика». Последние доступные площади под расширение своей штаб-квартиры еще в прошлом году арендовала активно развивающаяся телекоммуникационная компания Tele2. Мы уже ведем переговоры с клиентами на вторую очередь — фазу «Браво» офисного парка.

— У вас очень амбициозные планы по развитию проекта, расскажите о них поподробнее.

— Востребованность площадей в офисном парке Comcity говорит о том, что нам нужно развивать проект. Сейчас мы завершаем проектирование новой фазы офисных площадей класса А, которая будет состоять из двух зданий. Это будут современные и технологичные здания, отвечающие всем актуальным тенденциям.

Помимо этого, в рамках Comcity мы планируем построить 4-звездный бизнес-отель на 150 номеров. Безусловно, он будет отвечать таким же строгим требованиям, как и офисный парк в целом, включая использование самых современных технологий в строительстве и эксплуатации.

— Расскажите про жилой комплекс, который вы планируете построить.

— В результате активного заполнения первой фазы и развития инфраструктуры в этом районе мы пришли к выводу, что в рамках Comcity необходимо дополнительно реализовать жилищный проект, где будет около 1500 квартир. Здесь будет вся инфраструктура: детский сад, школа, детские площадки, велодорожки. Наш комплекс будет выделяться высоким уровнем отделки, дорогим ландшафтом и озеленением, оригинальными дизайнерскими решениями и другими элементами, присущими бизнес-классу.

— Как будет расположен жилой комплекс в проекте? И чем он будет отличаться от других ЖК?

— Жилой комплекс будет частью Comcity, но благодаря элементам ландшафта расположится отдельно от офисных зданий. Наш проект привлекает прекрасной транспортной доступностью. Он находится на юго-западе Москвы, в семи минутах ходьбы от станции метро «Румянцево».

Среди достоинств комплекса — небольшая плотность застройки и невысокая этажность: всего 6–9 этажей. Также его отличают интересный ландшафтный дизайн и высокий уровень благоустройства придомовой территории. Как я уже отмечал, у нас будет стандартный для качественного ЖК набор инфраструктуры. Это школа, детский сад, закрытая охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением, двор без машин, подземный паркинг, магазины, банки, кафе, медцентры и т. п. На данном этапе мы не хотим раскрывать все преимущества проекта, но некоторые детали я могу озвучить уже сейчас. Например, мы планируем действительно дорогую отделку мест общественного пользования, а для фасада используем немецкий клинкер и элементы панорамного остекления. Мы хотим реализовать жилой квартал европейского уровня, который дополнит существующую офисную часть.

Могу отметить, чего точно не будет в нашем проекте: квартир-пеналов по 20 кв. м, стесненных мест общего пользования, дешевой облицовочной плитки. Это отпугивает покупателей.

— Кто будет покупателями вашего жилого комплекса?

— Мы уверены в востребованности этого проекта и наша позиция совпадет с мнением брокеров и консультантов, которые принимали участие в нашем проекте. Основными покупателями станут жители Москвы, которые захотят переехать в ЖК высокого уровня по доступной цене. Небольшую долю покупателей, по нашим оценкам, составят жители Подмосковья и регионов.

Мы ещё не начали продажу квартир в будущем ЖК, но уже сейчас фиксируем высокий спрос среди резидентов офисного парка Comcity (напомню, что в нем работают более 10 тыс. человек). Наш проект выполнен в концепции life&work (жизнь и работа), поэтому места для проживания – логичная составляющая Comcity. Таким образом устроены кампусы многих международных технологичных компаний, например, Google, Facebook, Apple. Их сотрудники работают в офисных парках и живут там же – в построенных поблизости жилых комплексах. Нашим резидентам – молодым высококвалифицированным сотрудникам современных крупных компаний – близок такой подход.

— Вы говорили, что другой ваш проект — бизнес-отель. Кто будет его клиентами?

— В первую очередь это партнеры наших арендаторов, участники различных встреч, конференций, иных мероприятий. Повторюсь, наши арендаторы — крупные компании, и они принимают у себя множество иностранных или иногородних специалистов. Не будем забывать о том, что недалеко от Comcity расположен аэропорт Внуково. Поэтому отель будет удобен многим гостям столицы.

— Ранее ваша компания анонсировала, что оператором гостиницы станет Novotel. Почему был выбран этот бренд?

— Когда в наших планах появилось строительство гостиницы, мы сразу решили, что управлять ей будет международный оператор с безупречной репутацией. Мы дважды привлекали консультанта для экономического анализа бизнес-отеля. После детального изучения рынка и переговоров был выбран бренд Novotel.

Мы предъявляли потенциальным операторам довольно строгие требования, рассматривали опыт компании, ее проекты, позицию на рынке. У AccorHotels в портфеле активов более десяти брендов, среди которых — Novotel. Эта сеть включает свыше 400 отелей в 60 странах мира. Для нас важно, что у Novotel значительный опыт работы в бизнес-сфере. Дело в том, что основу нашей аудитории составят именно те, кто прилетает в Москву по рабочим делам.

Помимо всего прочего, у Novotel отличная команда, которая активно участвует в проектировании и быстро принимает решения. А в рамках процесса управления она способна предоставить каждому клиенту высочайший уровень сервиса.

— Насколько активно развивается инфраструктура в районе вашего проекта?

— В районе Comcity инфраструктура развивается быстрыми темпами: открываются новые станции метро, строятся новые развязки и автомобильные дороги, медицинские учреждения, школы и детские сады. Часть инфраструктуры строит город, часть появляется в результате реализации девелоперами их проектов.

На наш взгляд, важно то, что Департамент развития новых территорий г. Москвы работает в плотном контакте с застройщиками и инвесторами. Такой подход позволяет своевременно устранять проблемы и решать все самые необходимые задачи. Мы надеемся, что данная тенденция в будущем сохранится, что будет способствовать активности других игроков строительного рынка на территории Новой Москвы.

Фото: предоставлено пресс-службой PPF Real Estate Russia

— Изменения законодательства в сфере долевого строительства скорректировали ваши планы относительно строительства жилой недвижимости?

— Наши планы не изменились. Как и многие другие крупные девелоперы, мы заранее подготовились к нововведениям. Это позволило нам перейти на новые правила жилищного строительства без каких-либо последствий для наших проектов.

— Насколько в принципе они изменят рынок?

— Мы считаем, что ничего экстраординарного не произошло. Не хотелось бы повторять слова коллег о том, что рынок укрепится, станет более прозрачным и т. д. Мы спокойно относимся к этим изменениям и согласны, что ситуация на рынке жилой недвижимости станет более понятной, а покупатель будет больше защищен. Конечно, нагрузка на девелоперов возрастает, но в Москве это пока не имеет критического значения для бизнеса.

— Что для вас успешный проект?

— Прежде всего это проект с продуманной и интересной концепцией, выполненной с высоким уровнем качества и соответствующей нуждам своей целевой аудитории. Например, в районах, где есть возможность возводить проекты значительной площади, должна чаще реализовываться концепция life&work. Она объединяет жилую и коммерческую составляющие, что востребовано среди населения. Это подтверждается в том числе интересом клиентов к проекту Comcity.