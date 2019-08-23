Hublot выпустили коллекцию новых ремешков для часов Big Bang

Швейцарская часовая мануфактура Hublot представила новые ремешки для знаменитой модели часов Big Bang. Благодаря запатентованной системе One Click ремешки можно самостоятельно менять один на другой, кардинально меняя с их помощью внешний вид часов. В новой коллекции есть варианты с голографическими принтами, многократно повторяющимися логотипами и ткаными этническими орнаментами. Для тех же, кому близки более классические варианты, Hublot обновили коллекцию однотонных ремешков из кожи аллигатора и каучука новыми оттенками.