26 августа, понедельник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

7

Hublot выпустили коллекцию новых ремешков для часов Big Bang

Швейцарская часовая мануфактура Hublot представила новые ремешки для знаменитой модели часов Big Bang. Благодаря запатентованной системе One Click ремешки можно самостоятельно менять один на другой, кардинально меняя с их помощью внешний вид часов. В новой коллекции есть варианты с голографическими принтами, многократно повторяющимися логотипами и ткаными этническими орнаментами. Для тех же, кому близки более классические варианты, Hublot обновили коллекцию однотонных ремешков из кожи аллигатора и каучука новыми оттенками.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя