В Ростовской области местных жителей осудили за контрабанду сигарет на 6 млн рублей

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области назначил трем жителем Донецка Ростовской области условные сроки за контрабанду сигарет (п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ). Об этом сообщает Ростовская транспортная прокуратура.

Как установил суд, с ноября 2018 года фигуранты перевозили на «Газели» из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска на автомобиле сигареты Malboro Gold. Всего было перевезено более 51 тыс. пачек на общую более чем 6 млн руб. Суд назначил мужчинам от 3 до 3,5 лет условно. Принадлежащий одному из осужденных автомобиль конфискован, изъятые табачные изделия уничтожены.

Кристина Федичкина