В Ростовской области собираются изменить закон о пчеловодстве

Власти Ростовской области планируют усовершенствовать региональный закон о пчеловодстве. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания области.

В частности, в регионе могут ужесточить наказания за использование запрещенных ядохимикатов, ввести учет применения лекарственных препаратов пчеловодами и химикатов сельхозтоваропроизводителями. Также предлагается создать единый перечень пчеловодов и систему коммуникации между пчеловодами и аграриями. Кроме того, в регионе намерены ввести переподготовку ветеринаров для углубления их знаний о пчелах и пчеловодстве.

«Мы объединим все предложения, проанализируем их и вместе с министерством сельского хозяйства Ростовской области направим рекомендации на рассмотрение депутатам донского парламента», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, его слова приводятся в сообщении.

По данным Заксобрания, на начало 2019 года в сельскохозяйственных организациях Ростовской области насчитывалось 457 пчелосемей. Разведением пчел занимаются сельхозпредприятия в 13 районах региона. В 2018 году произведено 3,7 тыс. т меда.

Как сообщалось ранее, в некоторых регионах России в текущем году зафиксированы случаи массовой гибели пчел. В Ростовской области пострадали хозяйства в Песчанокопском, Миллеровском и Октябрьском районах.

Кристина Федичкина