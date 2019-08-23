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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Жителям Краснодара значительно увеличили нормативы по накоплению мусора

Губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому были изменены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для физических лиц Краснодарского края, сообщает пресс-служба Региональной энергетической комиссии.

В частности, в Краснодаре норматив для населения, проживающего в многоквартирных домах, составит 3,2 м3 на человека в год (ранее — 2,31 м3/год), а для проживающих в индивидуальных жилых домах – 3,9 м3/год (ранее - 2,65 м3/год). Последний раз до данного момента нормативы менялись в марте 2017 года.

Постановление вступило в законную силу.

Андрей Ульченко


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