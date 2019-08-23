Хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали из-за употребления кокаина

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его крови обнаружены следы кокаина, сообщается на официальном сайте ИИХВ.

В заявлении федерации говорится, что положительной оказалась проба, взятая у Евгения Кузнецова на чемпионате мира 2019 года перед матчем Россия-Чехия. Срок его дисквалификации истекает в июне 2023 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего игрока челябинского клуба «Трактор» Евгения Кузнецова заподозрили в употреблении наркотиков в мае. В Twitter было опубликовано видео, на котором хоккеист разговаривает по телефону, на столе перед ним рассыпан белый порошок, а на заднем фоне на кровати спит женщина. Национальной хоккейной лигой было инициировано расследование, оно было прекращено 1 июня из-за отсутствия доказательств причастности господина Кузнецова к употреблению наркотиков. Сам спортсмен заявлял, что никогда не принимал наркотики. По его словам, ролик был снят летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда «Вашингтон Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. Он просто зашел к знакомым в номер, а когда увидел, что там происходит, быстро оттуда ушел.