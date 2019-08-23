Основные виды полезных ископаемых Среднего Урала могут быть исчерпаны через 30 лет

Основные виды полезных ископаемых, добываемые в Свердловской области, могут быть исчерпаны через 30 лет. Об этом сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Перестронин. По его словам, областные месторождения сейчас «чувствуют себя уверенно, но по ряду полезных ископаемых есть проблемы».

«Если по железорудному сырью мы обеспечены лет на сто, особенно это касается Качканарского ГОКа (входит в «ЕВРАЗ»), то с такими металлами, как медь, разведанных месторождений осталось не более чем на 10 лет активной добычи. Причем с низким процентом содержания. По золоту понимание есть на 15-20 лет. По бокситам запасов пока имеется на 25-30 лет»,— рассказал он. Тем не менее, добавил министр, в последние годы показатели горнодобывающей промышленности показывают рост. «В первом полугодии 2019 года по основным видам добываемых в природе ископаемых также идет небольшой — в пределах 1-3% — рост»,— привел пример господин Перестронин.

Позицию властей поддержал и ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин. «По целому ряду направлений, прежде всего, по цветной металлургии в ближайшие 30 лет насыщение рынка не предвидится. Компании будут активно искать новые объекты. Это все также будет приводить к повышению мобильности сотрудников, гибкости предприятий»,— считает он. Господин Душин также заметил, что дальнейшее развитие компаний Свердловской области по ряду полезных ископаемых, направлений будет связано с новыми геологопромышленными типами, технологиями. «Это большая научная задача, связанная в том числе с поиском нетрадиционных рудных формаций»,— рассказал он.

Мария Арабей