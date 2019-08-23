В Майкопе военнослужащего осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил Николая Прохоренко к трем годам общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Также суд удовлетворил исковое требование потерпевшего на сумму 250 тыс. руб., сообщает военное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

Приговор вынесен на основании доказательств, собранных военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Армавирскому гарнизону. Следствием и судом установлено, что военнослужащий войсковой части 91706 сержант Николай Прохоренко 29 сентября 2018 года находился в ст. Кавказской Краснодарского края. В состоянии алкогольного опьянения он «на почве возникшей ненависти» ударил знакомого кулаком в лицо, чем причинил последнему тупую травму головы, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Елена Рыжкова