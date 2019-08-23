В Курганской области возбуждено дело по факту вырубки леса на 2,5 млн рублей

Межмуниципальный отдел МВД России «Шумихинский» возбудил уголовное дело по факту вырубки леса в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка обнаружили на территории Шумихинского лесничества факт незаконной рубки 130 сосен и 21 березы, общим объемом более 120 кубометров. На месте происшествия оперативники задержали местных жителей, которых, по версии следствия, нанял руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств региона. Материальный ущерб превысил 2,5 млн руб. Весь незаконно заготовленный лес изъят.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ«Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование продолжается.