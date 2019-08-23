Мутко предложил перенять опыт Краснодара по достройке долгостроев на уровень РФ

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко предложил перенять краснодарский опыт по достройке проблемных объектов на уровень Российский Федерации. Такое решение он озвучил в ходе рабочей поездки в Краснодар.

Как сообщили в краевом правительстве, господин Мутко посетил ЖК «Феникс», на который выделено свыше 124 млн руб. из бюджетов разного уровня на обеспечение объекта инженерной инфраструктурой. Уже через три недели, по словам мэра Краснодара Евгения Первышова, жильцы получат ключи от квартир.

«Надо изучить механизм. Если мы передаем землю, застройщики делают проект, деньги выделяют – надо этот механизм изучить, посмотреть. Есть он где-то работает, его нужно сохранять», - сказал Виталий Мутко.

Василий Хитрых