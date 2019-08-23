В Самаре 66 управляющих компании могут остаться без лицензии

В ГЖИ Самарской области подано заявление с просьбой лишить лицензии 66 самарских управляющих компаний, сообщает филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Компании задолжали 13 млн руб. за тепло и горячую воду. Одним из крупных должников оказалось ООО «Алком-Гарант» (4,8 млн руб). Санкции также могут коснуться ООО УК «Приволжское ПЖРУ» и ООО «ПЖРТ Октябрьского района», долг каждой компании превышает 800 тыс. руб. В список также вошли ООО «Мегаполис Комфорт», ООО «УправКом», ООО «ЖСК Восток» , ООО «ДЭЗ» и Ассоциация по обслуживанию МКД и нежилых зданий «Наш двор». Каждый из них задолжал более 300 тыс. руб.

«Мы неоднократно напоминали организациям о необходимости погасить долги, но вопрос так и остался открытым. Поэтому энергокомпания вынуждена обратиться к органам госвласти»,– цитируются слова директора самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Дзюина.

Алена Смирнова