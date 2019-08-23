В Челябинской области создали региональный фонд защиты прав дольщиков

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на заседании областного правительства утвердил постановление о создании регионального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Структура совместно с федеральным фондом «ДОМ.РФ» будет решать вопросы по достройке проблемных домов, сообщает пресс-служба главы региона.

Новый механизм работы с обманутыми дольщиками в июне утвердил президент Владимир Путин. В законе говорится, что «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (фонд «ДОМ.РФ») будет банкротить проблемных застройщиков. При этом ему будет переходить имущество и обязательства компаний. Финансирование строительства объектов будет вестись на средства «ДОМ.РФ» и регионального бюджета.

На Южном Урале с привлечением средств дольщиков 88 застройщиков возводят 293 дома, в которые вложили деньги более 9 тыс. человек. Проблемными считаются 39 объектов долевого строительства.