Из-за сложной кадровой ситуации в ФК «Краснодар» дорогу дадут молодым футболистам

Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг обратился к болельщикам в связи с травмой игрока Реми Кабеллы, полученной им на матче «Олимпиакос» – «Краснодар», и сложной кадровой ситуации в команде. «Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, как показали результаты медобследования, полузащитник «Краснодара» выбыл, как минимум, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. В связи этим мы будем вынуждены увеличивать количество молодых футболистов, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но выбора у нас нет», - написал в обращении Владимир Хашиг, оно опубликовано на официальном сайте клуба.

Главный тренер «Краснодара» также отметил, что не смотря на то, что клуб выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, этот сезон для команды будет невероятно сложным. «У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play (правила финансового fair play сводятся к тому, что клубы не должны потратить за год больше денег, чем они заработали, - прим.)», - добавил господин Хашиг. По его словам, это вдвойне обидно потому, что двое игроков выбыли из-за травм, полученных в национальных сборных. И именно этот фактор правила финансового fair play не учитывают.

Андрей Ульченко