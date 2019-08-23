В Уфе задержали лже-брокеров

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе арестовали четырех горожан, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их имена не раскрываются.

По версии следствия, они предлагали уфимцам участвовать в электронных биржевых торгах. При этом все операции проводились на сайте, имитирующем торговую площадку. В результате люди теряли свои средства, вырученные, в том числе, от продажи квартир. Всего в полицию обратились 70 человек. По предварительным данным, общий ущерб составил более 50 млн руб.

Двое обвиняемых помещены под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде, добавили в МВД. В результате обысков у них были обнаружены 55 млн руб. и некая сумма в валюте, а также дорогостоящие автомобили.

Влада Шипилова