Суд запретил водителю, сбившему пешеходов на Невском, выходить из дома по ночам и появляться на праздниках

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении Мурада Каграман оглы Касымова, обвиняемого по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть двух или более лиц) и ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, 24 февраля 2019 года Касымов, находясь за рулем BMW Х 6 в состоянии опьянения, допустил наезд на пешеходов возле дома 55 по Невскому проспекту. В результате ДТП два человека погибли и еще трое пострадали. При этом следствием было установлено, что водитель до этого был лишен прав вождения автомобилем.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Касымову на следующий день после происшествия. При этом продление срока нахождения в СИЗО на срок свыше шести месяцев возможно только в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время инкриминируемые Касымову отнесены к категории преступлений средней тяжести.

Суд ходатайство удовлетворил, запретив Касымову, в том числе, покидать жилое помещение в ночное время, управлять всеми видами ТС, использовать все виды транспорта, кроме общественного, посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, а также посещать и участвовать в массовых мероприятиях сроком до 22 октября 2019 года.