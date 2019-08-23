Ак Барс Банк нацелился на пять

Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка

Ак Барс Банк планирует в ближайшее время войти в ТОП-5 банков по предоставлению услуг для участников госзаказа по законам №44-ФЗ и 223-ФЗ в России. Уже сейчас банк создает уникальную экосистему, которая позволит удовлетворить все потребности предпринимателей в процессе выполнения госконтрактов.



Благодаря изменениям в системе госзакупок в России начал активно развиваться рынок банковских гарантий и финансирования контрактов. Сейчас он на этапе серьезной трансформации. С 1 июля 2019 года в соответствии с 44-ФЗ вступили в силу изменения, которые позволяют использовать банковскую гарантию для обеспечения заявок на участие в тендере или электронных аукционах. При этом осталась возможность денежного обеспечения в размере 3–5% от суммы контракта, размещаемого на специальном счете в уполномоченном банке. Кроме того, вступил в силу 71 – ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который является важным шагом в реализации реформы по упрощению закупок, но работа законодателя на этом не останавливается. Также Министерство финансов вместе с ФАС уже начали работу над следующим законопроектом, который планируется рассмотреть Госдумой в осеннюю сессию. Он будет содержать целый ряд новаций, в том числе еще большее расширение функционала банков, и включение их в субъекты контроля по соблюдению требований 44-ФЗ»,— рассказал директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

По данным Минфина, сейчас в Екатеринбурге порядка 40 банков уполномоченных на выдачу банковских гарантий, в том числе Ак Барс Банк. «Мы предоставляем услуги бизнесу, выполняющему госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для этого банк разработал целый набор цифровых финансовых продуктов, которые позволят МСП комфортно участвовать в тендерах и закрывать все свои финансовые потребности при выполнении госзаказа»,— подчеркнул Роман Лесохин. По его словам, финансовых потребностей у малого бизнеса в этом сегменте много, а сам процесс госзакупки протяженный и многоэтапный. Поэтому клиентам могут понадобиться как банковские гарантии, кредит на выполнение контракта, так и гарантии на гарантийный период.

Выдача гарантий в Ак Барс Банке происходит очень быстро — от 30 минут до одного дня, в зависимости от суммы, опыта исполнения контрактов предпринимателя, его финпоказателей и прочих факторов. Сервис работает по всей России, а не только в регионах присутствия Ак Барс Банка. «Мы можем предоставить сразу все три гарантии (гарантию для участия в тендере, гарантию на исполнение контракта и гарантию на гарантийный период) в едином пакете, а можем по отдельности, в зависимости от требований со стороны заказчика. Также участник госзакупки может обспечить свое участие в тендере денежными средствами при открытии специального счета. У нас действует обновленный тариф по данному продукту “Победный счет”— он без ежемесячной оплаты и с начислением на остаток до 4%», — отметил Роман Лесохин.

«Для банка хороший принципал тот, который имеет сопоставимый опыт исполнения двух и более контрактов. Если он исполнил уже два контракта на сопоставимые суммы, наверняка выполнит и третий, и четвертый. Срок деятельности — более одного года. В этом случае даже по финансовой квартальной отчетности, незначительно убыточная деятельность не является стоп-фактором, когда финансовый результат имеет отрицательный, но циклический или сезонный характер, например, у строителей или дорожников»,— пояснил Роман Лесохин.

Гарантийный рынок в УрФО продолжит наращивать свои обороты. Ак Барс Банк в этой нише собирается занять свое место и войти в топ-5 банков по предоставлению банковских гарантий в России. «У нас для этого есть все предпосылки. Мы создали экосистему, позволяющую полностью закрыть потребности всей цепочки госзаказа. Кроме того, мы уже сейчас входим в топ-20 крупнейших российских банков по капиталу, размеру активов и другим показателям»,— подчеркнул Роман Лесохин.