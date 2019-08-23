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Ак Барс Банк нацелился на пять

Что банк предлагает предпринимателям на рынке банковских гарантий

Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка

Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка

Ак Барс Банк планирует в ближайшее время войти в ТОП-5 банков по предоставлению услуг для участников госзаказа по законам №44-ФЗ и 223-ФЗ в России. Уже сейчас банк создает уникальную экосистему, которая позволит удовлетворить все потребности предпринимателей в процессе выполнения госконтрактов.


Благодаря изменениям в системе госзакупок в России начал активно развиваться рынок банковских гарантий и финансирования контрактов. Сейчас он на этапе серьезной трансформации. С 1 июля 2019 года в соответствии с 44-ФЗ вступили в силу изменения, которые позволяют использовать банковскую гарантию для обеспечения заявок на участие в тендере или электронных аукционах. При этом осталась возможность денежного обеспечения в размере 3–5% от суммы контракта, размещаемого на специальном счете в уполномоченном банке. Кроме того, вступил в силу 71 – ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который является важным шагом в реализации реформы по упрощению закупок, но работа законодателя на этом не останавливается. Также Министерство финансов вместе с ФАС уже начали работу над следующим законопроектом, который планируется рассмотреть Госдумой в осеннюю сессию. Он будет содержать целый ряд новаций, в том числе еще большее расширение функционала банков, и включение их в субъекты контроля по соблюдению требований 44-ФЗ»,— рассказал директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

По данным Минфина, сейчас в Екатеринбурге порядка 40 банков уполномоченных на выдачу банковских гарантий, в том числе Ак Барс Банк. «Мы предоставляем услуги бизнесу, выполняющему госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для этого банк разработал целый набор цифровых финансовых продуктов, которые позволят МСП комфортно участвовать в тендерах и закрывать все свои финансовые потребности при выполнении госзаказа»,— подчеркнул Роман Лесохин. По его словам, финансовых потребностей у малого бизнеса в этом сегменте много, а сам процесс госзакупки протяженный и многоэтапный. Поэтому клиентам могут понадобиться как банковские гарантии, кредит на выполнение контракта, так и гарантии на гарантийный период.

Выдача гарантий в Ак Барс Банке происходит очень быстро — от 30 минут до одного дня, в зависимости от суммы, опыта исполнения контрактов предпринимателя, его финпоказателей и прочих факторов. Сервис работает по всей России, а не только в регионах присутствия Ак Барс Банка. «Мы можем предоставить сразу все три гарантии (гарантию для участия в тендере, гарантию на исполнение контракта и гарантию на гарантийный период) в едином пакете, а можем по отдельности, в зависимости от требований со стороны заказчика. Также участник госзакупки может обспечить свое участие в тендере денежными средствами при открытии специального счета. У нас действует обновленный тариф по данному продукту “Победный счет”— он без ежемесячной оплаты и с начислением на остаток до 4%», — отметил Роман Лесохин.

«Для банка хороший принципал тот, который имеет сопоставимый опыт исполнения двух и более контрактов. Если он исполнил уже два контракта на сопоставимые суммы, наверняка выполнит и третий, и четвертый. Срок деятельности — более одного года. В этом случае даже по финансовой квартальной отчетности, незначительно убыточная деятельность не является стоп-фактором, когда финансовый результат имеет отрицательный, но циклический или сезонный характер, например, у строителей или дорожников»,— пояснил Роман Лесохин.



Гарантийный рынок в УрФО продолжит наращивать свои обороты. Ак Барс Банк в этой нише собирается занять свое место и войти в топ-5 банков по предоставлению банковских гарантий в России. «У нас для этого есть все предпосылки. Мы создали экосистему, позволяющую полностью закрыть потребности всей цепочки госзаказа. Кроме того, мы уже сейчас входим в топ-20 крупнейших российских банков по капиталу, размеру активов и другим показателям»,— подчеркнул Роман Лесохин.

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