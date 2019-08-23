Почти 80% предпринимателей Екатеринбурга хотели бы сменить офис

В Екатеринбурге почти 80% предпринимателей недовольны своими офисами. Такую статистику приводит опрос сети коворкингов Names, в котором приняли участие более 13,9 тыс. руководителей малого бизнеса и фрилансеров.

Эксперты сообщили, что 17% опрошенных не устраивает внешний вид офиса и его интерьер, 11% респондентов рассказали о маленькой площади офиса, 9% опрошенных беспокоит завышенная цена за аренду. 19% опрошенных все устраивает. При выборе офиса екатеринбургские бизнесмены чаще всего ориентируются на его местоположение (58%), цену (45%) и наличие парковки (20%).

По словам директора сети коворкингов Names Антона Утехина, для малого бизнеса вопрос цены аренды офиса является приоритетным. «При заселении в новые офисы предпринимателям часто приходится вкладывать серьезные средства в обустройство, так как существующие предложения на рынке не всегда удовлетворяют их потребности. Я верю, что растущее на рынке Екатеринбурга число коворкингов сможет сделать более доступной аренду качественных офисов, а также позволит избежать масштабных затрат при смене офиса или запуске новых проектов»,— рассказал он.

Елена Горшкова