Sukhoi Superjet 100 в Мексике меняют условия полетов

Мексиканская авиакомпания Interjet может избавиться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Как сообщает газета «Ведомости», перевозчик намерен продать все лайнеры производства компании «Гражданские самолеты Сухого». Всего их у мексиканцев 22, но в последние полгода летают только шесть из них.

Мексиканская компания была вынуждена пойти на такой шаг, так как обслуживание российских лайнеров обходится ей слишком дорого, полагает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий: «Interjet в течение месяца пустой самолет гоняли на всех своих внутренних рейсах по всей маршрутной сети. Осваивали его, оттачивали обслуживание и так далее. Во всех мексиканских аэропортах производят обслуживание этого лайнера, и после месяца испытаний Interjet успешно эксплуатировал эти самолеты. То есть можно сказать, что в этом случае стороны действительно хорошо подготовились, в частности, был организован склад запчастей во Флориде. Еще итальянская компания SuperJet International активно участвовала в этом. Я думаю, возлагались большие надежды на то, что успешный пример Interjet послужит неким мотивирующим стимулом, и продажи самолета активизируются. Стартовые заказчики многих новых типов самолетов, действительно, часто получают очень хорошие льготы. Здесь с некоторой долей условности можно Interjet тоже назвать стартовым заказчиком, потому что это был реальный пример выхода на рынок. Но мексиканская компания, помимо SuperJet 100, еще начинали и 320Airbus эксплуатировать, то есть у них такой смешанный парк был.

Вполне возможно, что они раскатали свои маршруты, и им уже нужен самолет побольше вместимостью.

Кроме того, я предполагаю, что возникли сложности и с технической поддержкой после того, как первоначальный энтузиазм, скажем так, прошел, — тут дело не только в самолете, но и в общеполитической обстановке, и в ситуации с российским экспортом и так далее. Надо признать, что, в общем-то, продавать запчасти за границу у нас не очень хорошо пока получается».

Возможной причиной продажи Sukhoi Superjet 100 могут быть проблемы и в самой авиакомпании. Сошлись несколько факторов: в последние годы обвалился песо, дорожал керосин, Interjet стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам.

Вместе с тем, покупателя авиакомпания будет искать в своем же регионе, предположил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Полагаю, что купить лайнеры могут, в первую очередь, в латиноамериканских странах. Может быть, в одной из них найдется компания, которая посчитает и поймет, что у них существует такая маршрутная сеть, на которой SuperJet 100 были бы эффективны. Но заинтересоваться предложением могут и в Юго-Восточной Азии, и даже на африканском континенте. Я не уверен, что в Европу SuperJet попадут. Вообще, с российским лайнером существует одна основная проблема — дело даже не в его техническом обслуживании, не в экономике, а в том, что сам самолет был построен не в рыночной нише. Спрос на самолеты такой вместимости в мире просто микроскопический. Не более 70 самолетов такого класса разных марок продается ежегодно.

То есть мы просто не попали в рынок. Это огромный стратегический просчет.

Вместе с тем, сама по себе компания "Гражданские самолеты Сухого" не в состоянии сейчас предлагать какие-то особые преференции потенциальным покупателям SuperJet. Все льготы, которые получают российские авиакомпании, предоставляет государство. Это и целый ряд программ субсидирования лизинговых ставок и кредитов, и субсидирование маршрутов и так далее. По этой причине отечественные компании более или менее нормально и стабильно эксплуатируют SuperJet. Что касается иностранных перевозчиков, то, конечно же, государство не будет им субсидировать покупку лайнеров. А у самой ГСС нет какого-то существенного финансового запаса, чтобы как-то дать какие-то преференции».

В компании «Гражданские самолеты Сухого» в ответ на запрос "Ъ FM", сообщили, что речь не идет об отказе мексиканцев от лайнеров Superjet 100 или их возврате в Россию — прорабатывается вопрос по частичному ремаркетингу воздушного судна. Кроме того, авиакомпания Interjet меняет интенсивность эксплуатации российских самолетов, что стало результатом различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли Мексики. В свою очередь, производитель Superjet 100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией — уже сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации лайнеров в парке мексиканского перевозчика, пояснили в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Светлана Белова