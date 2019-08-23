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Полиция изъяла нелегальный алкоголь из кафе на улице Большой Покровской

Сотрудники полиции изъяли 13 литров алкоголя из кафе на улице Большой Покровской, который продавали без товарно-сопроводительных документов и без лицензии на право розничной продажи таких напитков. Об этом сообщает нижегородское управление МВД РФ.

В отношении лица, который продавал алкоголь, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 и 3 ст. 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового алкогольной продукции»), по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ («Нарушение требований к производству или обороту алкогольной продукции»).

Добавим, что интерьеры заведения на кадрах съемки, опубликованной ведомством, похожи на интерьеры Look-caf, которое находится на улице Большой Покровской, 6.

Анастасия Еремина


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