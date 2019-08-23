Сборная России по гандболу проведет матч в Ростове-на-Дону

Матч первого тура квалификационного этапа Евро-2020 между женскими сборными по гандболу России и Словакии пройдет в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Как сказано в сообщении, изначально встреча команд должна была состояться в Краснодаре, но ее перенесли в Ростов. Игра пройдет 25 сентября в 19:30. Отмечается, что для тренера Амброса Мартина этот поединок станет первым официальным матчем в качестве главного тренера сборной России.

Матч второго тура пройдет 29- сентября в 18:00 в Гюмлигене против сборной Швейцарии.

Напомним, в состав сборной России сейчас входят четыре гандболистки «Ростов-Дона»: Анна Сень, Марина Судакова, Ксения Макеева и Юлия Манагарова.

Кристина Федичкина