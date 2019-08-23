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Уфа. Башкортостан

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Предпринимателю из Уфы запретили использовать товарный знак немецкого концерна

Крупный немецкий автомобильный концерн ZF Friedrichshafen AG, выпускающий автомобильные запчасти, выиграл судебное разбирательство с уфимским предпринимателем Александром Валовым. Господин Валов специализируется на продаже автомобильных запчастей концерна через интернет. В названии своего сайта и в материалах он использовал зарегистрированный товарный знак, принадлежащий истцу — ZF. Представитель концерна заявил в суде, что уфимский предприниматель не имел на это права: компания не давала на этого своего согласия.

Суд, удовлетворяя иск, согласился, что ответчик не является официальным партнером ZF Friedrichshafen AG, а использование им на своей сайте товарного знака истца «может ввести потребителей в заблуждение, а именно создать ошибочное представление, что сервисный центр ответчика является официальным сервисным центром истца либо иным образом связан с ним».

Олег Вахитов


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