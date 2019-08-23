В Новороссийске открыли новую транспортную развязку

На 1539-ом километре федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Новороссийского морского порта открыли новую транспортную развязку. Как сообщает ГК «Автодор», новая развязка изменила створ дороги и значительно облегчила дорожную ситуацию на этом направлении. Транзитный транспорт, двигающийся по М-4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод – эстакаду, а грузовики, которые едут в морской порт или выезжают из него, могут беспрепятственно выезжать на трассу, не создавая помех и опасных ситуаций.

Общая протяженность новой развязки составила 1,5 км. Она включает в себя путепровод и развязку «кольцо». В ходе реализации всего проекта дорогу М-4 «Дон» на участке с 1539-го до 1540-ой км полностью реконструировали: заменили дорожную одежду, установили наружное освещение со светодиодными светильниками. В домах возле трассы старые деревянные окна заменили на звукопоглощающие металлопластиковые, а на самой трассе установили шумозащитные экраны. Также была запущена работа контактной сети для движения троллейбусов из центра Новороссийска в район Шесхарис и обратно, построены современные павильоны для остановок общественного транспорта.

Вдоль пешеходных тротуаров на всем протяжении участка обустроили перильное ограждение.

Елена Рыжкова