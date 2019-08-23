Самые крупные выплаты «АльфаСтрахование» по полисам от несчастных случаев связаны с заболеваниями

Специалисты «АльфаСтрахование» проанализировали статистику выплат клиентам, защищенным коллективными договорами страхования от несчастных случаев, за 2016-2019 гг. Заболевания, приводящие к утрате профессиональной трудоспособности и получению группы инвалидности, стали причинами для самых крупных возмещений «АльфаСтрахование» по полисам данного вида.



Наибольшую выплату в размере 4,5 млн руб. «АльфаСтрахование» осуществила в 2019 г. сотруднику банка за установление третьей группы инвалидности в результате заболевания. Годом ранее возмещение в размере почти 2 млн руб. получил работник крупной российской компании за утрату профессиональной трудоспособности в результате заболевания.

Самая крупная выплата по НС в 2017 г. составила 1,5 млн руб., ее также получил сотрудник банковской сферы, причина – критическое заболевание (онкология, инсульт, инфаркт и др. согласно условиям договора). В 2016 г. самое крупное возмещение достигло 2,1 млн руб. Оно было связано с получением первой группы инвалидности банковским работником вследствие заболевания.

Программы коллективного страхования от несчастных случаев от «АльфаСтрахование» обеспечивают комплексную страховую защиту персонала в сочетании с добровольным медицинским страхованием. Они позволяют сохранить привычный уровень жизни сотрудника на период потери трудоспособности. Работодатель может получить при этом налоговые льготы.

«Ответственные работодатели обеспечивают персонал не только полисами ДМС, но и страхованием от несчастных случаев. При получении травм, диагностировании критических заболеваний, установлении инвалидности сотрудник сможет сохранить свой привычный уровень жизни на время потери трудоспособности. «АльфаСтрахование» предлагает оптимальное сочетание программ, которое позволит повысить лояльность сотрудников и увеличить их эффективность», – говорит Виктория Морозова, руководитель Управления страхования корпоративных клиентов от несчастных случаев «АльфаСтрахование».