Лилия Чусовская: «Объем лизингового рынка на Урале продолжит расти»

В 2020 году «Балтийскому лизингу» исполняется 30 лет. Все это время компания сохраняет лидирующие позиции на рынке и последовательно расширяет географию присутствия, на сегодня в филиальную сеть лизингодателя входят уже 73 подразделения. Руководитель дивизиона «Балтийского лизинга» Лилия Чусовская рассказала о том, какое стратегическое значение имеет Урал для компании, и как отрасль развивается в регионе в целом.



— Какие основные тенденции на рынке уральского лизинга вы можете отметить?

— На уральском рынке «Балтийский лизинг» работает более 15 лет. Первым филиалом, открывшимся здесь, был екатеринбургский офис. На Урале интерес к лизингу выше среднего ввиду отраслевой специфики. Мы прогнозируем, что в ближайшие несколько лет объем рынка кратно увеличится. На территории региона пройдут масштабные мероприятия, которые дадут мощный импульс для развития компаний (дорожно-строительных, строительных и торговых), а значит и для развития лизинговых услуг. Во-первых, это Универсиада-2023 — соревнования мирового уровня, во-вторых, это празднование 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году и Екатеринбурга в 2023 году.

— В каких отраслях лизинг пользуется наибольшей популярностью у предпринимателей на Урале?

— В регионе высокая плотность промышленных компаний, работающих в сфере машиностроения, металлообработки, добычи полезных ископаемых. Все отрасли энергоемкие, требуют постоянных инвестиций и обновления парка оборудования и техники. Также появился спрос на лизинг сельскохозяйственной техники, что связано с наличием различных видов субсидирования.

— На чем вы делаете акцент, формируя специальные предложения для клиентов?

— У нас довольно широкая продуктовая линейка, на сегодня в ней более 35 программ, разработанных для абсолютно разных отраслей и сегментов бизнеса. Например, мы более двух лет сотрудничаем с Белоруссией и участвуем в реализации техники белорусского производства на льготных условиях. Успешно работает наша специальная программа для агропромышленного комплекса - «Поле не ждет». В ее рамках предусмотрен гибкий график платежей с учетом сезонности, также мы можем интегрировать в эту программу преференции от наших партнеров: скидки на определенные единицы техники и сервис. Кроме того, наша компания активно продвигает технику марки «КамАЗ». В рамках программы «Балтийский лизинг» предлагает выгодную цену от поставщика, авансовый платеж от 5%, срок лизинга до пяти лет. Различные предложения у нас есть и по легковому, и по легкому коммерческому, и по грузовому транспорту, как российского производства, так и зарубежного. Растет спрос на оперативный лизинг, который дает возможность пользоваться авто с набором услуг в виде страхования, технического обслуживания, шинного сервиса и управления автопарком.

— В каких случаях лизинг предпочтительнее кредита?

— Мы сейчас не будем спорить о том, что лучше, лизинг или кредит — это разные продукты, у каждого из которых есть своя целевая аудитория. Приоритетная задача нашей компании — организовать сделку таким образом, чтобы клиент потратил на нее минимум времени и получил максимум выгоды в виде экономии средств, в том числе и за счет совместных программ с поставщиками, или в виде дополнительных услуг.

Лизинг удобен в плане оптимизации налогов. Наши клиенты могут отнести лизинговые платежи на себестоимость в полном объеме и применить ускоренную амортизацию для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Кроме того, НДС в составе лизинговых платежей в полном объеме принимается к зачету.

— С какими результатами вы планируете закончить 2019 год?

— По предварительным оценкам, рост объемов нового бизнеса по нашей компании сохранится на уровне 15–20%. В конце прошлого года у компании сменился акционер, им стал Банк «ФК Открытие», и это обстоятельство, безусловно, положительно отразится на развитии «Балтийского лизинга», главным образом, за счет расширения клиентской базы.

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности — предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд руб. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд руб. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru

ООО «Балтийский лизинг», ПАО Банк «ФК Открытие»