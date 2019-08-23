Сотрудникам Росгвардии планируют увеличить зарплаты и надбавки

Размер зарплат, надбавок и поощрительных выплат сотрудникам Росгвардии планируется повысить с 1 октября. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале правовых нормативных актов.

В пояснительной записке указано, что реализация положений документа «не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета». Доплаты будут «производиться за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на денежное довольствие военнослужащих». Проект уже согласован заинтересованными структурными подразделениями Росгвардии.

В проекте приказа прописаны:

повышение оклада на 10% для руководящего состава подразделений Росгвардии в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

надбавка 40% (вместо 20%) «за особые условия службы» в подразделениях собственной безопасности;

надбавка в 65% для росгвардейцев в Крыму и Севастополе.

Также приказ расширяет категорию лиц, которым полагаются поощрительные выплаты «за особые достижения», и предусматривает надбавки «за выполнение задач, связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время».

В частности: