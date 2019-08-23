«Татаркино» закупит права проката 10 фильмов за 815 тысяч рублей

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» объявило тендер на приобретение права проката и публичного показа кинофильмов на территории региона. Стартовая цена закупки – 815 тыс. руб., источник финансирования – республиканский бюджет.

В списке 10 картин российского и зарубежного производства. К примеру, «Татаркино» хочет получить права на показ триллера «Оно-2» (реж. Андрес Мускетти) до 31 декабря 2019 года, фильма «Братство» (реж. Павел Лунгин) – до 31 декабря 2022 года.

В структуру «Татаркино» входят филиалы в Бугульме и в Набережных Челнах, а также кинотеатр «Мир» в Казани. Приобретенные «Татаркино» фильмы идут в прокате более чем в 100 залах на территории республики.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"