АО «Черномортранснефть» выделило 65 млн рублей на ремонт школ

Школы отремонтировали в школах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Дагестан. На капитальный ремонт и оснащение 30 классов современным оборудованием было потрачено 65 млн руб.

Кабинеты математики, физики и химии были отремонтированы в двух школах г. Хадыженска, школе поселка Парковый Краснодарского края, в двух школах поселка Тарасовский Ростовской области, в двух школах станицы Незлобная и школе в станице Георгиевской Ставропольского края, а также в школе и гимназии №3 г. Хасавюрта Республики Дагестан. В классах заменены полы, потолки, системы освещения, водо- и электроснабжения, оштукатурены и окрашены стены.

Елена Рыжкова