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Управляющие компании Екатеринбурга задолжали за отопление 260 млн рублей

По итогам шести месяцев более 50 жилищных организаций Екатеринбурга задолжали за отопление 260 млн руб. Как сообщили в компании, в числе компаний с самыми большими долгами «Ремстройкомплекс», УЖК «Территория», ОЖЭК-1, Управляющие компании «ЭКО» и «Рощинская», а также «Екатеринбургское предприятие «ЭКО».

«Для получения акта готовности к отопительному сезону все жилищные организации города обязаны подтвердить техническую готовность и отсутствие задолженности перед энергокомпанией. Без акта тепло в дома подаваться не будет»,— сообщили в пресс-службе.

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