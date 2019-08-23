Глав двух муниципалитетов Удмуртии оштрафовали за неразмещенные сведения о доходах

Глав МО «Гуртлудское» и «Дмитрошурское» в Сюмсинском районе Удмуртии, не опубликовавших на сайтах сведения о доходах, оштрафовали на 3 тыс. руб. Суд привлек чиновников к административной ответственности по ч.2 ст.13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Кроме того, такие сведение не были опубликованы в отношении администраций указанных муниципалитетов и депутатов совета депутатов МО «Гуринское». Так, главам сельских поселений внесли три представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Трех ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.