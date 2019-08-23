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Алтайский край получит почти 500 млн рублей на восстановление пострадавших от паводка мостов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 475 млн руб. из федерального бюджета на восстановление мостов в Алтайском крае, разрушенных паводком в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным краевого минтранса, работы по ремонту мостов планируют завершить до конца этого года. «Каждый из 15 мостов важен для социального и экономического развития муниципалитетов, по большинству из них проходят школьные маршруты»,— говорится в сообщении краевого правительства.

Напомним, весной 2018 года паводок нанес ущерб более чем 210 населенным пунктам в Алтайском крае. В результате него были подтоплены более 3 тыс. жилых домов и повреждены около 76 объектов дорожной инфраструктуры. Тогда власти оценили ущерб в 940 млн руб.

Юлия Сасевич


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