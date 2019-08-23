В Воронежской области могут построить мемориальный комплекс за 86 млн рублей

На месте Осетровского плацдарма в Верхнемамонском районе Воронежской области возведут новый мемориальный комплекс, сообщило DeFacto со ссылкой на правительство региона. Только в первую очередь нового комплекса предполагается вложить 86 млн руб. Согласно проекту, в центре мемориала могут возвести 35-метровую стелу, а рядом с ней появится смотровая площадка с видом на Дон.

Срок реализации проекта — до 1 мая 2020 года, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В случае популярности места у туристов у мемориального комплекса может появиться вторая очередь.