ХК «Сочи» одержал победу над нижегородским «Торпедо»

В четверг, 22 августа, в Санкт-Петербурге хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над нижегородской командой «Торпедо». «Леопарды» одержали уверенную победу в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге, взяв верх над нижегородским «Торпедо». Итог матча – 3:1 в пользу «леопардов».

Как сообщили в пресс-службе клуба, игроки Сергея Зубова с первых минут встречи обозначили свое превосходство и по итогам стартовой двадцатиминутки заслуженно вели в счете. В том же периоде одна шайба угодила в ворота «Сочи», но на старте второго периода счет стал равным. За четыре минуты до финальной сирены преимущество сочинских хоккеистов установил Юрий Александров, забив третью шайбу в ворота противника.

Следующий матч в Санкт-Петербурге «леопарды» проведут 23 августа против СКА.

Василий Хитрых