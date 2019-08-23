На Кубани построят 50 новых спортивных объектов

Строительство малобюджетных спорткомплексов ведется в соответствии с задачами федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как ранее говорил губернатор Кубани, ежегодно в крае должно строиться не менее 15 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности и 10 центров единоборств в муниципалитетах края. Вскоре завершится строительство ранее начатых спортзалов в Апшеронском и Белоглинском районах и Горячем Ключе. В настоящее время в стадии проектирования находятся 50 спортивных объектов. Это 20 малобюджетных комплексов и 30 центров единоборств, все они финансируются из краевого бюджета.

Елена Рыжкова