Новосибирская область намерена войти в пятерку регионов-лидеров в России по качеству образования

Глава Новосибирской области заявил об этом, выступая с докладом на пленарном заседании XIX съезда работников образования Новосибирской области. «В этом году мы приступили к реализации региональных составляющих национального проекта "Образование". Уже на стадии разработки нацпроектов, их целевых показателей и мероприятий было понятно, насколько масштабные изменения должны произойти во всех социальных и ключевых экономических отраслях страны. Цель нацпроекта — вывести нашу страну в десятку лидеров по качеству образования. Мы определили для себя конкретную задачу — войти по этому показателю в первую пятерку российских регионов»,— отметил Андрей Травников.

Всего, по словам губернатора, до 2024 года в регионе будет построено 48 школ для 27,8 тыс. учащихся. На эти цели Новосибирская область получит финансирование в размере более 3,3 млрд руб., в том числе свыше 1 млрд — в следующем году. Планируется не только построить школы, но и возвести 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр по выявлению и поддержке одаренных детей.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в течение пяти ближайших лет будут построены 48 детских садов на 9 тыс. мест общей стоимостью почти 7 млрд руб. Из них 3,9 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Губернатор подчеркнул: сегодня в регионе создается непрерывная система повышения квалификации педагогов. Меняется система среднего профессионального образования: уже созданы по стандартам WorldSkills 11 специализированных центров компетенций, 20 отраслевых ресурсных центров, 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 42 центра проведения демонстрационного экзамена. В 2020 году в рамках национального проекта будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

Осуществляется цифровизация школ. По проекту «Информационная инфраструктура» регион получил почти 1,5 млрд руб. К 2024 году скорость интернет-соединения во всех городских школах должна составлять 100 Мб/с, в сельских школах — 50 Мб/с. Начинается внедрение цифровой образовательной среды: в следующем году в проект войдет 101 школа, в течение трех лет — 500 школ. Кроме того, в ближайшие три года будут открыты пять IT-клубов — детских центров цифрового образования.

Как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука», Андрей Травников также указал на ряд нерешенных проблем системы образования. Он отметил: важно, что коллеги в правительстве страны, в Министерстве просвещения России слышат предложения рабочей группы, учитывают их.

В частности, правительство поддержало предложения по корректировке критериев оценки и методики расчета показателя «Уровень образования». Это один из 15 показателей, по которому ежегодно оценивают регион. Рабочая группа Госсовета поднимала на федеральном уровне еще один важный для регионов вопрос — в мероприятиях нацпроекта пока нет капитального ремонта школ с большой степенью износа. Только в нашей области насчитывается 297 таких объектов. Их надо не только приводить в порядок, но и увеличивать их емкость. Уже в 2019 году нацпроект был дополнен пунктами о капремонте с выдачей первых траншей на софинансирование таких работ.

Глава региона также поручил министерству образования области разработать комплекс мер по повышению профессиональных компетенций учителей и качественных показателей подготовки выпускников, в первую очередь по математике и иностранному языку. «Необходимо активно задействовать возможности новосибирских научных и образовательных организаций, привлекать внешних партнеров — корпорации и компании, у которых есть свои наработки по повышению качества образования. Благодаря нацпроекту мы создаем новую инфраструктуру образования, но без высококвалифицированных педагогов она будет неэффективна. Нам необходимы учителя математики и информатики, технологии, предметов естественно-научного цикла с дополнительной подготовкой»,— подчеркнул губернатор.