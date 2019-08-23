НАТО может отложить заключение контракта с Boeing по модернизации самолетов на $1 млрд

Разногласия по бюджету могут отсрочить осуществление запущенной НАТО программы обновления устаревших самолетов-разведчиков Boeing E-3A, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, 12 сентября НАТО собирает представителей 16 стран—участниц программы модернизации авиационного комплекса радиообнаружения и наблюдения на внеочередную встречу, на которой в числе прочего будут обсуждаться разногласия между странами по бюджету этой программы.

В июне сообщалось, что НАТО собирается уже в декабре заключить контракт с Boeing на модернизацию таких самолетов. Сумма контракта должна была составить $1 млрд, в результате модернизации Boeing E-3A, поставленные на вооружение стран НАТО еще в конце 1970-х, смогли бы прослужить до 2035 года. НАТО использует такие самолеты для патрулирования воздушного пространства, эвакуации и контртеррористических операций.

По данным одного из источников Reuters, бюджетные разногласия вряд ли приведут к отказу от программы модернизации, но заключение контракта с Boeing может быть отложено до следующего года.

Яна Рождественская