Инвестиции малых предприятий Удмуртии в основной капитал за первое полугодие составили 1,32 млрд рублей

Малые предприятия Удмуртии инвестировали в основной капитал региона 1,32 млрд руб. за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает Удмуртстат.

К малым предприятиям относятся организации, в которых работают от 16 до 100 человек. В республике существуют 2,28 тыс. таких компаний, в них трудоустроены 70,3 тыс. сотрудников — в среднем 31 на каждом предприятии. За обозначенный период общий оборот таких организаций составил 76,9 млрд руб. или 33,7 млн руб. на одну компанию в среднем. За полугодие малые предприятия отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и услуги на 40,1 млрд руб., а также продали товаров несобственного производства на 36,8 млрд руб.

Среднемесячная зарплата сотрудников малых предприятий Удмуртии составила 25,6 тыс. руб. Минимальная оплата труда у работников сферы образования — 15,75 тыс. руб., максимальная — 51,4 тыс. руб. — в области добычи полезных ископаемых.