AliExpress разрешила возвращать товары без причины

Китайская компания AliExpress разрешила россиянам возвращать товары в течение двух недель, не объясняя причину. Ранее покупку можно было вернуть только в том случае, если она не соответствовала заявленным характеристикам.

«По подсчетам аналитиков, около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата, или же они опасаются делать более дорогие покупки, чем привыкли. Теперь мы снимем барьер»,— сообщили в компании (цитата по ТАСС).

Пока это нововведение распространяется только на 10 млн самых популярных товаров. Со временем компания планирует распространить его почти на весь ассортимент. Ограничений по стоимости товара нет. Нельзя будет вернуть нижнее белье, пошитые на заказ свадебные платья, смартфоны, а также электронные компоненты.

Чтобы вернуть товар, нужно открыть диалоговое окно с продавцом («спор»), получить специальный код и затем предъявить его в почтовом отделении. Деньги вернут на счет покупателя. AliExpress рассчитывает, что возврат будет осуществляться не дольше 21 дня.

Ранее стало известно, что AliExpress начнет работать как оптовый поставщик и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Уже сейчас достигнуты договоренности с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», ведутся переговоры с группой «Дикси».

Подробнее об этом в материале “Ъ” «AliExpress открылся российским продавцам».