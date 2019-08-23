В Черноземье растет спрос на страхование жизни

«Сбербанк страхование жизни», один из крупнейших игроков на профильном рынке, констатирует резкий рост числа заключенных договоров накопительного страхования жизни в регионах Черноземья в 2019 году. В шести регионах за первую половину 2019 года было заключено около 4,5 тыс. таких договоров — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили “Ъ-Черноземье” в компании.

По словам заместителя гендиректора страховой компании Виктора Дубровина, более высокий интерес к страхованию жизни начинает проявлять молодежь: «Доля новых договоров клиентов в возрасте до 25 лет в регионе составила 5% (была менее 1%), клиентов в возрасте 26-35 лет — 23% (была 6%). Среди клиентов — 37% мужчин и 63% женщин. Средняя сумма, которую хотят накопить при помощи накопительного страхования жизни в Черноземье,— около 300 тыс. руб., средний срок — десять лет».

В «Сбербанк страхование жизни» в числе причин роста количества заключенных договоров называют появление новых корпоративных продуктов. Впрочем, данные Банка России за первый квартал говорят и о росте показателей в целом по рынку Черноземья по всем видам страхования жизни: по объему сборов за первые три месяца рынок вырос на 13%, по количеству новых договоров — на 32%.

Олег Мухин