В Ростовской области на границе задержали проводника незаконных мигрантов

Пограничники в Ростовской области задержали гражданина Украины, более пяти лет находящегося в розыске за оказание содействия незаконным мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, мужчина пытался въехать в Россию в пункте упрощенного пропуска в Донецке Ростовской области. Отмечается, что он надеялся на истечение срока давности совершенного правонарушения.

Ранее, в 2013 году, он был задержан пограничниками в районе Чертково: тогда мужчина помогал пересечь границу выходцу одной из республик Средней Азии, который не смирился с запретом на въезд в РФ и попытался проникнуть на территорию РФ в обход установленных пунктов пропуска. В процессе судебного разбирательства проводник мигранта находился под подпиской о невыезде, но смог скрыться на территории Украины.

Кристина Федичкина