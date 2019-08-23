Жители Удмуртии потратили 9,1 млрд рублей на алкоголь в первом полугодии 2019 года

В первом полугодии 2019 года жители Удмуртии потратили 9,1 млрд руб. на алкоголь или 1 тыс. руб. в месяц в среднем на одного жителя. Это больше, чем на покупку мяса, кондитерских изделий и хлеба — среднемесячные траты населения на эти товары составили 934 руб., 486 руб. и 435 руб., сообщает Удмурстат.

По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком у жителей Удмуртии являются пиво и пивные напитки. За обозначенный период их продали в объеме 7,43 млн. дкл. Объем проданной водки составил 615 тыс. дкл, коньяка — 48 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта выше 25% — 39 тыс. дкл, винодельческой продукции — 454 тыс. дкл, в том числе 209 тыс. дкл вина.