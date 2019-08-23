Крутящий момент

Благодаря Chanel, Bvlgari и Cartier женские часы с ремешком в несколько оборотов вновь стали самой интересной моделью 2019 года. Поскольку тенденция не теряет силы уже года три, на рынке есть из чего выбирать. Браслет из стали или золота, ремешок из кожи или шелка, в два оборота или в три, широчайшая палитра оттенков, ювелирный бренд на циферблате... Механизм, правда, за редким исключением, кварцевый — потому что очень маленький, зато на привлекательности цены это сказывается самым наилучшим образом. Одним словом, аксессуар сезона!