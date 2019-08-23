«Уфалифт» просит признать банкротами два уфимских УЖХ

Арбитражный суд Башкирии в минувшую среду зарегистрировал два заявления компании «Уфалифт», принадлежащей Денису Шарипову, о признании банкротами двух уфимских УЖХ — Орджоникидзевского и Кировского районов. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Из картотеки дел суда следует, что УЖХ Орджоникидзевского района задолжала «Уфалифту» 3,9 млн руб., а УЖХ Кировского района — 8,7 млн руб.

ООО «Уфалифт» зарегистрировано в апреле 2015 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания специализируется на техническом обслуживании лифтов. В 2017 году при выручке 25,5 млн руб. чистая прибыль составила 1,5 млн руб.

Олег Вахитов