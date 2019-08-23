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Фото: Андрей Абрамов

Регион планирует получить 4 млрд рублей на развитие районов

По программе, которая пока не сформирована.

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Область уже подготовила список проектов для участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий, однако пока не известно сколько средств по ней удастся получить. Программа все еще сформирована.

Депутат регионального парламента Николай Шкилев сомневается в перспективах получения денег по программе и поэтому попросил правительство «не сильно пиарить» проект. В то же время вице-спикер Законодательного собрания Ольга Щетинина считает, что области следует подготовить максимальное число заявок, чтобы получить как можно большее финансирование в рамках госпрограммы.

В итоге депутаты рекомендовали правительству и минсельхозу подготовить проект региональной подпрограммы и выработать критерии отбора населенных пунктов для участия в ней.

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