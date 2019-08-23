Заводы Дерипаски могут перейти на четырехдневную рабочую неделю В этом режиме предприятия могут проработать с октября по апрель.

Сокращение рабочей недели может стать результатом санкций, введенных США против владельца «Группы «ГАЗ» Олега Дерипаски, - сообщили в компании.

Планируется, что зарплата работникам принадлежащих Дерипаске предприятий будет начисляться пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ.

Изменения в режиме работы предприятий происходят на неблагоприятном экономическом фоне – по оценкам «Группы «ГАЗ», за семь месяцев текущего года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, а по итогам года падение может составить 15%.