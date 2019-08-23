Реальные денежные доходы жителей Удмуртии в первом полугодии сократились на 1,3%

В первом полугодии 2019 года среднедушевые денежные доходы жителей Удмуртии в месяц составили 23,76 тыс. руб. Это на 3% больше значения аналогичного периода прошлого года. При этом реальные денежные доходы населения сократились на 1,3%, сообщает Удмурстат. За обозначенный период общие доходы населения республики составили 214,9 млрд руб. Общие расходы составили 199,5 млрд руб.

В среднем за месяц каждый житель республики тратил большую часть доходов на покупку товаров и оплату услуг — 14,4 тыс. руб. и 4 тыс. руб. соответственно. Потребительские расходы на душу населения составили 18,6 тыс. руб. и увеличились на 5,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Из общего объема доходов население региона израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 169,1 млрд руб. Лидерам среди покупок являются бензин, алкоголь, мясопродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, молочные продукты и одежда — каждый житель Удмуртии тратил на них ежемесячно 1,02 тыс. руб., 1 тыс. руб., 934 руб., 486 руб., 435 руб., 420 руб. и 406 руб. соответственно.

В целом снижение реальных доходов отметили еще в семи регионах ПФО. По размеру среднедушевых доходов Удмуртия заняла 6-е место в ПФО. Первое место занял Татарстан со значением 32,6 тыс. руб. в месяц, на последней строчке расположилась Чувашия с показателем 18,2 тыс. руб.