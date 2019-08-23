Индекс номинальной зарплаты за первое полугодие в Башкирии составил 7,9%

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в Башкирии за первое полугодие текущего года составила 35,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 7,9% (с 32,06 тыс. руб.), сообщает Башстат со ссылкой на федеральную службу государственной статистики.

При этом реальная начисленная зарплата за первые шесть месяцев этого года выросла на 2,6 % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата вычисляется делением начисленного фонда заработной платы работников на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде. Индекс реальной заработной платы исчисляется делением индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен.

Майя Иванова