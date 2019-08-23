Лесничего из Пижмы посадили за взятку

Заместителя руководителя Пижемского районного лесничества осудили за взятку. По сообщению нижегородского СУ СК, суд приговорил мужчину к семи годам и трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1,8 млн руб. В суде было установлено, что 22 марта 2018 года в своем рабочем кабинете в поселке Пижма он получил от предпринимателя взятку в 180 тыс. руб. за общее покровительство и помощь в оформлении необходимой рабочей документации. Обвиняемый вину не признал. По инициативе следователя СК лесничий был отстранен от занимаемой должности, на его имущество был наложен арест.

Иван Сергеев