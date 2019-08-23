В Екатеринбурге установили арт-объекты, стилизованные под знаки ремонтных работ

У корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на Ленина, 51 в Екатеринбурге установили серию арт-объектов, стилизованных под дорожные указатели о ремонтных работах. Три дорожных знака установили рядом с местами, где рабочие укладывают тротуарную плитку. Сообщения на знаках складываются в единое послание: «Может, глупо видеть знаки во всем?», «Может, у вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?», «Может, знаков вообще не существует?».

Авторы работ — группа художников Hot Singles In Your Area. По их словам, знаки «взламывают повседневность, так как паразитируют на сегодняшней городской инфраструктуре, которую люди успешно научились не замечать». «Все эти знаки стоят внутри сегмента разобранной дороги, вокруг валяется плитка, а текст на них говорит: "Внимание! Ведутся ремонтные работы". Это совершенно бесполезно. Знаки предупреждают тебя о том, что ты и так видишь. Это как писать "Осторожно! Скоростной поезд" на носу этого самого поезда. Поэтому мы и решили придать таким знакам хоть какой-то смысл. Вместо того, чтобы говорить очевидную вещь, они могут заставить тебя подумать»,— сообщили художники на своей странице в Instagram.

Ранее в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта появился знак «Если ты ждал знак, то вот он». По словам художников, работу убрали через два дня. «Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак. А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак»,— рассказали авторы проекта.