Роспотребнадзор отрицает массовое распространение на юге России тропических комаров

В Краснодарском крае не зафиксированы массовые случаи появления новых видов комаров—переносчиков тропических болезней, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что из-за глобального потепления на юге России якобы распространяется популяция комаров из Африки и Юго-Восточной Азии, которая переносит вирусы тропических лихорадок.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости болезнями, характерными для стран тропического климата, остается стабильным. С начала года в крае зафиксировано семь случае заболевания лихорадкой Западного Нила. Случаев завоза лихорадки Зика на территорию региона не зарегистрировано, с целью профилактики этой инфекции сотрудниками Роспотребнадзора в морских портах региона за год осмотрено 837 судов, прибывших из Африки, Бразилии, стран Юго-Восточной Азии и Океании, на которых находились почти 18 тыс. членов экипажа.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что переносчиками опасных вирусов являются все виды комаров, но вирусы, характерные для стран тропического климата, не развиваются в организмах насекомых, живущих на юге России. «Нас спасают климат и другие географические факторы,— пояснили “Ъ-Юг” в Роспотребнадзоре.— Насекомые в нашем климате не способны массово вынашивать вирусы тропических лихорадок и передавать эти вирусы». Переносчики вируса в случаях заболевания лихорадкой Западного Нила не установлены, возбудитель болезни у насекомых, которые находились на территории, где были отмечены случаи болезни, не выявлен. С целью профилактики лихорадки Зика и других трансмиссивных инфекций на территории Черноморского побережья Краснодарского края управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по уничтожению комаров.

Анна Перова, Краснодар